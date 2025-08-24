Зеленский наградил генсека Совета Европы, еврокомиссара и ряд европейских лидеров

Президент Владимир Зеленский решил по случаю Дня независимости отметить наградами ряд европейских лидеров и должностных лиц.

Об этом говорится в соответствующем указе главы государства, передает "Европейская правда".

Президент решил наградить чиновников "за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, благотворительную деятельность, популяризацию Украинского государства в мире".

Зеленский наградил орденом Ярослава Мудрого I степени комиссара Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса, президента Португалии Марселу Ребелу Де Соузу, президента Чехии Петра Павела, премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, премьера Молдовы Дорина Речана, президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стьоре, премьер-министра Нидерландов Дика Схоофа.

Он также решил наградить орденом "за заслуги" І степени генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе.

Президент Владимир Зеленский также наградил спецпосланника президента США Кита Келлога орденом "За заслуги" I степени.

Кроме того, он наградил орденом Ярослава Мудрого I степени американских сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блументаля.