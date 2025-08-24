Зеленський нагородив американських сенаторів-ініціаторів масштабних санкцій проти РФ

Президент Володимир Зеленський нагородив орденом Ярослава Мудрого I ступеня американських сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блументаля.

Про це йдеться у відповідному указі глави держави, передає "Європейська правда".

Грем і Блументаль є ініціаторами нового санкційного законодавства у Конгресі, що передбачає запровадження великих тарифів проти держав, які торгують з Росією. Наразі його ухвалення поставлене на паузу.

Також Зеленський вирішив нагородити орденом "За заслуги" ІІ ступеня американського сенатора Грасслі Чарльза Ернеста, конгресвумен Сполучених Штатів Америки Марсі Каптур, конгресмена Квіглі Майкла Брюса, конгресмена Майкла Маккола, конгресмена Фіцпатріка Браяна Кевіна.

Також відзнакою президента України – Хрестом Івана Мазепи нагородили конгресмена США Джо Вілсона.

Президент Володимир Зеленський також нагородив спецпосланця президента США Кіта Келлога орденом "За заслуги" I ступеня.

Як відомо, 24 серпня Київ відвідують прем’єр-міністр Канади Марк Карні, а також – спецпредставник американського президента Кіт Келлог.