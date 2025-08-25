Президент Фінляндії розповів, що він постійно говорить Трампу про Путіна
Президент Фінляндії Александр Стубб регулярно нагадує президенту США Дональду Трампу, що він єдиний, кого слухає та боїться глава Кремля Владімір Путін.
Про це Стубб сказав в інтерв’ю програмі One Nation на телеканалі Fox News, повідомляє "Європейська правда".
Фінський президент розповів про це, говорячи про потенційні наслідки для Росії, якщо вона відмовиться рухатись далі у мирному процесі щодо України.
"Звичайно, якщо Росія не виконає те, про що домовилася з президентом Трампом у понеділок (18 серпня під час телефонної розмови Трампа і Путіна. – Ред.), а саме спочатку провести двосторонню зустріч між Путіним і Зеленським, а потім тристоронню зустріч між Путіним, Зеленським і Трампом, я впевнений, що Трамп відреагує тим чи іншим чином", – сказав Стубб.
"Я завжди нагадую президенту, що єдине, що розуміє президент Путін, – це сила, і єдиний, кого він (Путін) слухає, – це Трамп, і єдиний, кого він (Путін) боїться, – це Трамп", – додав фінський президент.
Він висловив упевненість у тому, що зараз президент США ретельно продумує стратегію подальших дій щодо Росії.
Також Стубб, коментуючи потенційні гарантії безпеки для України, заявив, що "головним гарантом" є сама Україна.
Крім того, президент Фінляндії висловив переконання, що у теперішніх переговорах про завершення війни Росія навмисне висуває вимоги, які неможливо прийняти.