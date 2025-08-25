Президент Финляндии рассказал, что он постоянно говорит Трампу о Путине

Президент Финляндии Александр Стубб регулярно напоминает президенту США Дональду Трампу, что он единственный, кого слушает и боится глава Кремля Владимир Путин.

Об этом Стубб сказал в интервью программе One Nation на телеканале Fox News, сообщает "Европейская правда".

Финский президент рассказал об этом, говоря о потенциальных последствиях для России, если она откажется двигаться дальше в мирном процессе по Украине.

"Конечно, если Россия не выполнит то, о чем договорилась с президентом Трампом в понедельник (18 августа во время телефонного разговора Трампа и Путина. – Ред.), а именно сначала провести двустороннюю встречу между Путиным и Зеленским, а затем трехстороннюю встречу между Путиным, Зеленским и Трампом, я уверен, что Трамп отреагирует тем или иным образом", – сказал Стубб.

"Я всегда напоминаю президенту, что единственное, что понимает президент Путин, – это сила, и единственный, кого он (Путин) слушает, – это Трамп, и единственный, кого он (Путин) боится, – это Трамп", – добавил финский президент.

Он выразил уверенность в том, что сейчас президент США тщательно продумывает стратегию дальнейших действий в отношении России.

Также Стубб, комментируя потенциальные гарантии безопасности для Украины, заявил, что "главным гарантом" является сама Украина.

Кроме того, президент Финляндии выразил убеждение, что в нынешних переговорах о завершении войны Россия намеренно выдвигает требования, которые невозможно принять.