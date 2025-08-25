Франция вызвала посла США из-за его заявлений об антисемитизме
Франция вызвала посла США Чарльза Кушнера после того, как он опубликовал открытое письмо, в котором обвинил правительство страны в недостаточных мерах по борьбе с антисемитизмом.
Об этом говорится в заявлении французского МИД, сообщает "Европейская правда".
В своем открытом письме, опубликованном на сайте The Wall Street Journal, Кушнер писал о своей "глубокой обеспокоенности резким ростом антисемитизма во Франции и недостаточными мерами вашего правительства для борьбы с этим явлением".
В ответ Франция "решительно отвергла" эти заявления, подчеркнув, что рост антисемитских проявлений в стране с 7 октября 2023 года является "реальностью, которую мы осуждаем и против которой французские власти ведут активную борьбу, поскольку такие действия неприемлемы".
Министерство иностранных дел Франции заявило, что вызвало посла Кушнера, который является также сватом президента США Дональда Трампа, из-за "неприемлемых" обвинений, "нарушающих международное право, в частности обязанность не вмешиваться во внутренние дела государств".
Во французском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что обвинения Кушнера "не соответствуют уровню трансатлантических отношений между Францией и США и доверию, которое должно быть между ними".
Недавно на юге Франции задержали менеджера парка развлечений по подозрению в религиозной дискриминации после того, как он не пустил в парк группу израильских детей.
Во Франции возросло количество случаев антисемитизма, в том числе физических нападений на евреев, после нападения группировки ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.
Израильские власти также обвиняли Париж в подпитке антисемитизма после его решения признать Палестинское государство.