Франция вызвала посла США из-за его заявлений об антисемитизме

Франция вызвала посла США Чарльза Кушнера после того, как он опубликовал открытое письмо, в котором обвинил правительство страны в недостаточных мерах по борьбе с антисемитизмом.

Об этом говорится в заявлении французского МИД, сообщает "Европейская правда".

В своем открытом письме, опубликованном на сайте The Wall Street Journal, Кушнер писал о своей "глубокой обеспокоенности резким ростом антисемитизма во Франции и недостаточными мерами вашего правительства для борьбы с этим явлением".

В ответ Франция "решительно отвергла" эти заявления, подчеркнув, что рост антисемитских проявлений в стране с 7 октября 2023 года является "реальностью, которую мы осуждаем и против которой французские власти ведут активную борьбу, поскольку такие действия неприемлемы".

Министерство иностранных дел Франции заявило, что вызвало посла Кушнера, который является также сватом президента США Дональда Трампа, из-за "неприемлемых" обвинений, "нарушающих международное право, в частности обязанность не вмешиваться во внутренние дела государств".

Во французском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что обвинения Кушнера "не соответствуют уровню трансатлантических отношений между Францией и США и доверию, которое должно быть между ними".

Недавно на юге Франции задержали менеджера парка развлечений по подозрению в религиозной дискриминации после того, как он не пустил в парк группу израильских детей.

Во Франции возросло количество случаев антисемитизма, в том числе физических нападений на евреев, после нападения группировки ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

Израильские власти также обвиняли Париж в подпитке антисемитизма после его решения признать Палестинское государство.