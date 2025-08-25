Глава МЗС Німеччини виступає за гарантії Україні, схожі до членства в НАТО

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що в разі досягнення мирної угоди Україна потребуватиме гарантій, подібних до членства у НАТО.

Заяву Вадефуля під час Дня відкритих дверей уряду Німеччини 24 серпня наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

За словами керівника німецького дипломатичного відомства, Україна потребуватиме таких гарантій безпеки, "які дуже наближаються до того, що означає членство в НАТО".

"Ми не можемо вимагати від України серйозно думати про територіальні поступки, якщо вона не отримає як мінімум реальні гарантії безпеки від якомога більшої кількості держав, що принаймні решта (української території. – Ред.) буде в безпеці", – наголосив німецький міністр.

Вадефуль сподівається, що якщо наполягати саме на таких гарантіях безпеки, то це зможе зрештою переконати і лідера Росії Владіміра Путіна. Крім того, німецький міністр переконаний, що для Росії такі гарантії не становитимуть жодної загрози.

"Тоді це могло б стати основою для того, щоб ми в Європі нарешті знову мали мир", – зазначив німецький урядовець.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Італія просуває гарантії безпеки для України у форматі "полегшеного НАТО".

Італійська премʼєрка ще навесні першою запропонувала надати Україні гарантії безпеки, співмірні зі статтею 5 Північноатлантичного договору про колективну самооборону.

Європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, причому близько 10 країн готові надати своїх військових.