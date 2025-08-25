Глава МИД Германии выступает за гарантии Украине, схожие с членством в НАТО

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает, что в случае достижения мирного соглашения Украине потребуются гарантии, подобные членству в НАТО.

Заявление Вадефуля во время Дня открытых дверей правительства Германии 24 августа приводит DW, сообщает "Европейская правда".

По словам руководителя немецкого дипломатического ведомства, Украине потребуются такие гарантии безопасности, "которые очень приближаются к тому, что означает членство в НАТО".

"Мы не можем требовать от Украины серьезно думать о территориальных уступках, если она не получит как минимум реальные гарантии безопасности от как можно большего количества государств, что по крайней мере оставшаяся часть (украинской территории. – Ред.) будет в безопасности", – подчеркнул немецкий министр.

Вадефуль надеется, что если настаивать именно на таких гарантиях безопасности, то это сможет в конце концов убедить и лидера России Владимира Путина. Кроме того, немецкий министр убежден, что для России такие гарантии не будут представлять никакой угрозы.

"Тогда это могло бы стать основой для того, чтобы у нас в Европе наконец снова был мир", – отметил немецкий чиновник.

Ранее СМИ сообщали, что Италия продвигает гарантии безопасности для Украины в формате "облегченного НАТО".

Итальянский премьер еще весной первой предложила предоставить Украине гарантии безопасности, соизмеримые со статьей 5 Североатлантического договора о коллективной самообороне.

Европейские чиновники обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около 10 стран готовы предоставить своих военных.