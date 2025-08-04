Посол критикує заклики премʼєра Баварії скасувати соцвиплати для біженців із України

Український посол у Німеччині Олексій Макеєв відреагував на заклики премʼєр-міністра Баварії Маркуса Зьодера скасувати соціальні виплати "бюргергельд" (від нім. Bürgergeld – гроші для громадян) для українських біженців.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в ефірі радіо Deutschlandfunk.

За словами Макеєва, заяви глави Християнсько-соціального союзу і премʼєра Баварії про необхідність позбавлення "бюргельгельду" українських біженців "важко зрозуміти".

Дипломат додав, що "проблема з грошовою допомогою полягає не в українцях", і закликав не робити їх "цапами-відбувайлами".

Прем’єр Баварії Маркус Зьодер раніше закликав скасувати українським біженцям виплату соцдопомоги "бюргергельд", яку надають тим, хто шукає роботу, або тим, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення.

Він вважає, що через соцвиплати багато українців не хочуть працевлаштуватись у Німеччині.

Цей заклик підхопив прем'єр-міністр німецької федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер, підтримавши перегляд системи виплат соціальної допомоги, зокрема українським біженцям.

Раніше німецький канцлер Фрідріх Мерц анонсував запровадження суворіших правил отримання соціальної допомоги.