Премьер Баварии хочет, чтобы больше образованных украинцев работало в Германии

Премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария Маркус Зёдер призвал повышать "стимулы к труду" в Германии, в том числе и для украинских беженцев.

Заявление Зёдера приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Премьер Баварии раскритиковал ситуацию, при которой образованные украинцы не работают в Германии.

"Нынешняя система приводит к тому, что в Германии по сравнению с другими странами гораздо меньше украинцев, которые работают, хотя они хорошо образованы. Это их большое отличие от людей из других частей мира. То, что мы делаем в Германии, действительно абсурдно. У нас есть хорошо образованные люди, но мы создаем им стимулы, чтобы не работать", – сказал Зёдер.

В то же время он уточнил, что многие украинцы уже работают в Германии, но, по его словам, "могли бы гораздо больше".

Напомним, Зёдер ранее призвал отменить украинским беженцам выплату соцпомощи "бюргергельд", которую предоставляют тем, кто ищет работу, или тем, чьего дохода не хватает для самообеспечения.

Он выражал убеждение, что из-за соцвыплат многие украинцы не хотят трудоустроиться в Германии.

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев, комментируя предложение премьера Баварии, призвал не делать из украинцев "козлов отпущения".

Между тем официальная статистика свидетельствует, что количество украинских беженцев, которые работают и платят социальные взносы в Германии, за последний год выросло.