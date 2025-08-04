У Німеччині за рік 80 тисяч українців знайшли роботу

Кількість українських біженців, які працюють і сплачують соціальні внески у Німеччині – а отже, не залежать від державної допомоги, за останній рік зросла.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit, свідчать дані Федерального агентства з питань зайнятості Німеччини.

Станом на квітень 2025 року 272 тисячі людей з українським громадянством у Німеччині мали роботу, на яку поширюється соціальне страхування – на 80 тисяч більше, ніж роком раніше.

Загалом же Федеральне агентство з питань зайнятості нарахувало близько 701 тисячі біженців з України, які отримують державну допомогу. 502 тисячі з них були визнані працездатними, решта – або молодші 15 років, або вже досягли пенсійного віку.

Прем’єр Баварії Маркус Зьодер раніше закликав скасувати українським біженцям виплату соцдопомоги "бюргергельд", яку надають тим, хто шукає роботу, або тим, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення.

Він вважає, що через соцвиплати багато українців не хочуть працевлаштуватись у Німеччині.

Цей заклик підхопив прем'єр-міністр німецької федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер, підтримавши перегляд системи виплат соціальної допомоги, зокрема українським біженцям.

У відповідь посол України в Німеччині Олексій Макеєв закликав не робити з українців "цапів-відбувайлів".