В Вильнюсе соберется многотысячный протест против формирования новой правящей коалиции

В литовской столице Вильнюсе на вторник, 26 августа, запланирован многотысячный протест против формирования новой правящей коалиции.

Как рассказали местные власти Вильнюса, для акции протеста "День позора" выдано разрешение на участие 10 тысяч человек.

"День позора наступит, когда социал-демократы, в очередной раз нарушив свое слово, передадут управление страной в руки партии "Заря Немана"... и к ним присоединятся политики, выступающие против санкций против России и Беларуси, идеологи антивакцинаторов и снижения планки референдума", – отмечают организаторы.

Протест запланирован на день, когда в литовском Сейме состоится голосование за кандидатуру нового премьер-министра Инги Ругинене.

Протест организуется после того, как Социал-демократическая партия пригласила в новую коалицию партию "Заря Немана" во главе со скандальным депутатом Ремигиюсом Жемайтайтисом и фракцию Союза крестьян, зеленых и христианских семей Литвы.

Репутация последних существенно подпорчена руководством олигарха Рамунаса Карбаускиса.

Кроме того, парламентская фракция "крестьян" объединилась с депутатами политической силы "Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей", которая скандально известна своими пророссийскими взглядами.

Сообщалось, что должность министра юстиции в новом правительстве, вероятно, достанется одному из членов пророссийской политсилы.

