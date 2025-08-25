Зеленский показал, что ему написал президент Польши в День Независимости

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал письмо, которое он получил от президента Польши Кароля Навроцкого по случаю Дня Независимости.

Письмо опубликовано в соцсети Х главы государства, пишет "Европейская правда".

В письме Навроцкий отметил, что 24 августа является символом несокрушимого мужества и решимости украинского народа, "который в эти трудные времена стоит на защите своей независимости от грубой агрессии со стороны Российской Федерации".

"Ваша борьба – это не только борьба за собственные границы и право на самоопределение, но и героический вклад в защиту ценностей, которые являются фундаментом европейской цивилизации свободы, демократии и уважения к достоинству каждого человека", – написал президент Польши.

Он добавил, что Польша, как близкий сосед и союзник Украины поддерживает украинский народ в это трудное время.

"День Независимости Украины является также важным напоминанием для Польши и всех стран нашего региона – независимость не дается нам раз и навсегда, она является ценностью, которую нужно лелеять и защищать, особенно от тех, кто стремится ее уничтожить. Поэтому в этот особый день мы хотим подчеркнуть, какое большое значение для нас имеет свободная и суверенная Украина – не только как сосед и союзник, но и как фундамент стабильности и мира в нашей части Европы", – написал Навроцкий.

Президент Зеленский поблагодарил польского коллегу, отметив, что "Польша – наш надежный союзник и стратегический партнер, который проявил высокий уровень солидарности в самые тяжелые для Украины времена в нашей борьбе с полномасштабной агрессией России".

"Нас всегда объединяло общее стремление к свободе, независимости и достойному европейскому будущему для наших народов", – написал Зеленский.

Напомним, 15 августа Навроцкий в своем поздравлении ко Дню польской армии отметил роль украинцев в победе, которая помогла Польше, только что восстановившей независимость, отразить нашествие большевиков.

Ранее Навроцкий призвал Сейм запретить "бандеровский флаг" в Польше после инцидентов, произошедших во время концерта белорусского рэпера в Варшаве.