У Чехії вважають, що паралельно з гарантіями безпеки Європа має розробляти нові санкції проти РФ

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський наголошує, що Європа одночасно з розробкою гарантій безпеки для України повинна готувати нові антиросійські санкції.

Про це він сказав у понеділок на зустрічі з чеськими послами, його слова наводить iDnes, повідомляє "Європейська правда".

Ліпавський нагадав, що Київ ще в березні погодився на безумовне перемир'я.

"Тим часом Владімір Путін продовжує свою агресію. Певну надію на припинення війни зараз дають мирні зусилля американського президента (Дональда) Трампа", – зазначив він.

Міністр зауважив, що понад тридцять держав у рамках так званої "коаліції рішучих" зараз працюють над безпековими гарантіями для України.

"Ключовим буде насамперед залучення Сполучених Штатів… Однак перед тим, як сісти за стіл переговорів, Путін повинен насамперед припинити атаки на Україну. Завдання Європи, окрім надання безпекових гарантій, полягає в тому, щоб паралельно працювати над подальшими санкціями на випадок, якщо Кремль відмовиться домовлятися", – сказав Ліпавський.

Як повідомляла "ЄП", голови МЗС країн Євросоюзу обговорять 19-й пакет санкцій проти Росії 29-30 серпня у Копенгагені.

Раніше повідомляли, що цей новий пакет санкцій може бути ухвалений вже у вересні 2025 року.

18 липня ЄС затвердив багатостраждальний 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який довго не могли погодити через спротив Словаччини і Мальти.