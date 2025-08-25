Глава МИД Чехии Ян Липавский отмечает, что Европа одновременно с разработкой гарантий безопасности для Украины должна готовить новые антироссийские санкции.

Об этом он сказал в понедельник на встрече с чешскими послами, его слова приводит iDnes, сообщает "Европейская правда".

Липавский напомнил, что Киев еще в марте согласился на безусловное перемирие.

"Между тем Владимир Путин продолжает свою агрессию. Определенную надежду на прекращение войны сейчас дают мирные усилия американского президента (Дональда) Трампа", – отметил он.

Министр отметил, что более тридцати государств в рамках так называемой "коалиции решительных" сейчас работают над гарантиями безопасности для Украины.

"Ключевым будет прежде всего привлечение Соединенных Штатов... Однако перед тем как сесть за стол переговоров, Путин должен прежде всего прекратить атаки на Украину. Задача Европы, кроме предоставления гарантий безопасности, заключается в том, чтобы параллельно работать над дальнейшими санкциями на случай, если Кремль откажется договариваться", – сказал Липавский.

Как сообщала "ЕП", главы МИД стран Евросоюза обсудят 19-й пакет санкций против России 29-30 августа в Копенгагене.

Ранее сообщалось, что этот новый пакет санкций может быть принят уже в сентябре 2025 года.

18 июля ЕС утвердил многострадальный 18-й пакет санкций Евросоюза против России, который долго не могли согласовать из-за сопротивления Словакии и Мальты.