Келлог назвал переговорный процесс по гарантиям безопасности для Украины сложным

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что дипломатическая работа над гарантиями безопасности для Украины продолжается и является очень сложной.

Об этом он сказал во время пресс-подхода после Национального молитвенного завтрака в Киеве в понедельник, 25 августа, цитирует "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

Келлог заявил, что сейчас на "дипломатическом фронте" происходит "очень тяжелая работа".

"Мы очень упорно работаем над этим", – сказал Келлог.

Он отметил в этом контексте встречу американского президента Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске, а также встречу с лидерами европейских государств в Овальном кабинете.

"Вы видите, как быстро продвигается процесс, над которым мы работаем. Мы надеемся достичь такого состояния, когда в ближайшем будущем мы получим, за неимением лучшего термина, гарантии безопасности. Это работа, которая еще продолжается", – отметил он.

Спецпосланник президента США отметил очень большие потери в продолжающейся войне и подчеркнул необходимость "положить этому конец".

"Вы хотите довести это до конца, до справедливого, разумного конца в будущем. И надеюсь, что через год, в следующий День Независимости, 35-ю годовщину Украины, следующий молитвенный завтрак, вероятно, состоится уже после этого. Все будет иначе, Украина будет другой страной, когда мы будем проводить его в следующий раз. И любая роль, которую я могу сыграть или которую мы все можем сыграть, я считаю очень важной", – отметил Келлог.

Спецпредставитель американского президента добавил, что это "тяжелая, сложная задача, президент Трамп это признал".

В этот же день президент Владимир Зеленский анонсировал встречу украинской и американской команд в конце текущей недели для обсуждения возможности будущих переговоров между Украиной и РФ.

Ранее СМИ сообщали, что Италия продвигает гарантии безопасности для Украины в формате "облегченного НАТО".

Итальянский премьер еще весной первой предложила предоставить Украине гарантии безопасности, соизмеримые со статьей 5 Североатлантического договора о коллективной самообороне.

Европейские чиновники обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около 10 стран готовы предоставить своих военных.

