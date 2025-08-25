В Великобритании разбился вертолет, один человек пострадал
Новости — Понедельник, 25 августа 2025, 14:37 —
На британском острове Уайт в понедельник, 25 августа, разбился вертолет, предварительно известно об одном пострадавшем.
Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".
В понедельник, 25 августа, вертолет разбился в поле недалеко от приморского курортного городка на британском острове Уайт.
Один человек был доставлен вертолетом в крупный травматологический центр.
Полиция графства Гемпшир и острова Уайт сообщила, что вертолет упал в поле недалеко от Вентнера.
В настоящее время неизвестно, сколько человек находилось на борту и есть ли другие пострадавшие.
В Великобритании в июле в результате падения самолета в аэропорту Саутенд погибли четыре человека.
Недавно в Польше в районе города Радом разбился гражданский вертолет, два человека оказались в больнице.