В Великобритании разбился вертолет, один человек пострадал

На британском острове Уайт в понедельник, 25 августа, разбился вертолет, предварительно известно об одном пострадавшем.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

В понедельник, 25 августа, вертолет разбился в поле недалеко от приморского курортного городка на британском острове Уайт.

Один человек был доставлен вертолетом в крупный травматологический центр.

Фото: Х

Полиция графства Гемпшир и острова Уайт сообщила, что вертолет упал в поле недалеко от Вентнера.

В настоящее время неизвестно, сколько человек находилось на борту и есть ли другие пострадавшие.

В Великобритании в июле в результате падения самолета в аэропорту Саутенд погибли четыре человека.

Недавно в Польше в районе города Радом разбился гражданский вертолет, два человека оказались в больнице.