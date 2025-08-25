У Німеччині громадянину США висунули звинувачення у співпраці зі спецслужбами Китаю

У Німеччині прокуратура висунула громадянину США, який був затриманий минулого року у Франкфурті, звинувачення в передачі китайській розвідці американської секретної військової інформації.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Німецький генпрокурор оголосив у понеділок, що Мартін Д., колишній підрядник Міністерства оборони США, звинувачується в діяльності агента іноземної розвідки в "особливо тяжкому випадку".

Обвинувальний акт був направлений до суду в Кобленці.

Згідно з обвинувальним висновком, Мартін Д. працював на цивільного оборонного підрядника з 2017 року до весни 2023 року, а з 2020 року був відправлений на американську військову базу в Німеччині.

За даними прокуратури, влітку 2024 року він кілька разів звертався до представників китайського уряду з пропозицією передати їм секретну інформацію про військові операції США.

Німецька влада затримала підозрюваного в листопаді 2024 року в аеропорту Франкфурта за ордером Федерального суду Німеччини.

Його арешт викликав міжнародний резонанс, німецькі ЗМІ повідомили, що він намагався продати секретну інформацію, отриману на території США. З того часу він перебуває у попередньому ув'язненні.

Крім того, у Німеччині наразі триває суд над колишнім помічником ультраправого політика Максиміліана Кра, якого звинувачують у шпигунстві на користь Китаю.