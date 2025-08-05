Колишнього помічника євродепутата "АдН" починають судити за підозрою у шпигунстві для Китаю

Колишнього помічника політика ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Максиміліана Кра починають судити за підозрами у шпигунстві на користь Китаю.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

У Вищому регіональному суді Дрездена почнуть розглядати справу колишнього помічника ультраправого політика Максиміліана Кра, який на той час був депутатом Європарламенту, – Дзяна Г. та його можливої спільниці, за звинуваченнями у роботі на китайську розвідку.

Згідно зі звинуваченням, підозрюваний, який має громадянство Німеччини, працював на розвідку Китаю з 2002 року. Вважають, що з вересня 2019 року і до арешту у квітні 2024 року він у ролі помічника Кра у Європарламенті збирав інформацію та передав китайським органам деякі конфіденційні документи.

Нагадаємо, Максиміліана Кра після появи інформації про затримання відсторонили від роботи в Європарламенті.

Кра зняли з виборів до Європарламенту за суперечливе твердження про нацистів, але на початку 2025 року політик отримав місце в Бундестазі внаслідок дострокових парламентських виборів у Німеччині.