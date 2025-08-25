В Германии гражданину США выдвинули обвинения в сотрудничестве со спецслужбами Китая

В Германии прокуратура выдвинула гражданину США, который был задержан в прошлом году во Франкфурте, обвинения в передаче китайской разведке американской секретной военной информации.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Немецкий генпрокурор объявил в понедельник, что Мартин Д., бывший подрядчик Министерства обороны США, обвиняется в деятельности агента иностранной разведки в "особенно тяжком случае".

Обвинительный акт был направлен в суд в Кобленце.

Согласно обвинительного заключения, Мартин Д. работал на гражданского оборонного подрядчика с 2017 года до весны 2023 года, а с 2020 года был отправлен на американскую военную базу в Германии.

По данным прокуратуры, летом 2024 года он несколько раз обращался к представителям китайского правительства с предложением передать им секретную информацию о военных операциях США.

Немецкие власти задержали подозреваемого в ноябре 2024 года в аэропорту Франкфурта по ордеру Федерального суда Германии.

Его арест вызвал международный резонанс, немецкие СМИ сообщили, что он пытался продать секретную информацию, полученную на территории США. С тех пор он находится в предварительном заключении.

Кроме того, в Германии в настоящее время продолжается суд над бывшим помощником ультраправого политика Максимилиана Кра, которого обвиняют в шпионаже в пользу Китая.