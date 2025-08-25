Віцеканцлер уряду Шольца складе мандат депутата Бундестагу

Віцеканцлер уряду колишнього канцлера Німеччини Олафа Шольца і один з провідних політиків німецької Партії зелених Роберт Габек планує скласти свій мандат депутата Бундестагу 1 вересня.

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

Політик від німецької Партії зелених пояснив таке рішення бажанням "дистанціюватися".

Він сказав, що йому потрібно "відійти від обмежувальних рамок берлінської політики". Замість того щоб "продовжувати передавати", він хоче деякий час "знову отримувати". За його словами, "Зелені" тепер остаточно опинилися в ролі опозиції.

Габек заявив, що у найближчому майбутньому хоче "проводити дослідження, викладати та навчатися у різних закордонних науково-дослідних та освітніх установах", зокрема в Данському інституті міжнародних досліджень у Копенгагені та в Каліфорнійському університеті в Берклі.

"Але будуть й інші, з якими я співпрацюватиму," – додав він.

Нагадаємо, Габек, який був кандидатом у канцлери Німеччини від "Зелених", критикував тарифну політику, яку проводила адміністрація президента США Дональда Трампа.

Також він заявляв про "зраду й імперіалізм" через двосторонні перемовини США і Росії у Саудівській Аравії про Україну без її участі у лютому.