Вице-канцлер правительства Шольца сложит мандат депутата Бундестага

Вице-канцлер правительства бывшего канцлера Германии Олафа Шольца и один из ведущих политиков немецкой Партии зеленых Роберт Хабек планирует сложить свой мандат депутата Бундестага 1 сентября.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

Политик от немецкой Партии зеленых объяснил такое решение желанием "дистанцироваться".

Он сказал, что ему нужно "отойти от ограничительных рамок берлинской политики". Вместо того чтобы "продолжать передавать", он хочет некоторое время "снова получать". По его словам, "Зеленые" теперь окончательно оказались в роли оппозиции.

Хабек заявил, что в ближайшем будущем хочет "проводить исследования, преподавать и учиться в различных зарубежных научно-исследовательских и образовательных учреждениях", в частности в Датском институте международных исследований в Копенгагене и в Калифорнийском университете в Беркли.

"Но будут и другие, с которыми я буду сотрудничать", – добавил он.

Напомним, Хабек, который был кандидатом в канцлеры Германии от "Зеленых", критиковал тарифную политику, которую проводила администрация президента США Дональда Трампа.

Также он заявлял о "предательстве и империализме" из-за двусторонних переговоров США и России в Саудовской Аравии об Украине без ее участия в феврале.