В Канаде не исключают возможности развертывания войск в Украине после войны

Министр обороны Канады Дэвид Макгинти уверен в способности страны отправить солдат в Украину после окончания войны, если это будет необходимо.

Его слова цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Выступая в Варшаве на следующий день после поездки в Киев вместе с премьер-министром, Макгинти заявил, что Канада не исключает возможности присоединения к миротворческим силам в Украине, когда война закончится.

Однако его заявление вызвало вопросы относительно того, сможет ли страна выделить значительное количество войск, учитывая проблемы с набором и необходимость содержания бригады из 1900 человек в Латвии.

"Я уверен в оперативных возможностях Вооруженных сил Канады. Мы только что вернулись из Украины. Мы смогли оценить ситуацию и четче увидеть, что именно нужно", – сказал он.

Макгинти подчеркнул, что трудно заранее предсказать результат переговоров. По его словам, Канада рассматривает ряд возможных обязанностей в случае заключения соглашения, включая предоставление оборудования и финансирования или логистической и разведывательной поддержки.

Также он отметил, что его ведомство разрабатывает возможные сценарии развития событий в Украине.

Отметим, ранее министр обороны Британии Джон Хили подтвердил, что его страна остается готовой рассмотреть возможность ввода войск в Украину в случае достижения мирного соглашения с РФ.

В то же время Польша продолжает уверять, что ее солдаты не будут отправлены в Украину.

Европейские чиновники обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около 10 стран готовы предоставить своих военных.