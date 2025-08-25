Офіс премʼєра Франції каже, що скоротив свої витрати на 30%

Премʼєр Франції Франсуа Байру, який намагається добитись суттєвого скорочення державних витрат, зменшив видатки свого офісу приблизно на третину з моменту призначення в грудні 2024 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

В офісі Байру заявили, що за результатами першого півріччя 2025 року витрати на його утримання вдалось скоротити на 30%.

Серед іншого, витрати на звʼязок були зменшені на 31%, на таксі – на 14%, на пальне – на 44%, на господарське обслуговування – на 17% і на комп'ютерне обладнання – на 17%.

Найбільше – на 82% – було скорочено витрати, повʼязані з перельотами премʼєра Франції, стверджує його офіс.

Ця інформація була оприлюднена перед початком політичного сезону у Франції, який позначиться спробами уряду домогтись ухвалення бюджету із суттєво урізаними витратами.

Уряд Байру планує зменшити дефіцит бюджету Франції з 5,8% ВВП минулого року до 4,6% у 2026 році. Для цього в проєкті бюджету, представленого Байру, передбачені суттєві скорочення витрат на понад 43 млрд євро.

Особливе обурення викликала пропозиція премʼєра Франції скасувати два державні свята, аби зробити їх робочими днями – проти цього виступають понад 80% французів.