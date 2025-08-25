В офисе премьера Франции говорят, что сократили свои расходы на 30%

Премьер Франции Франсуа Байру, который пытается добиться существенного сокращения государственных расходов, уменьшил расходы своего офиса примерно на треть с момента назначения в декабре 2024 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

В офисе Байру заявили, что по результатам первого полугодия 2025 года расходы на его содержание удалось сократить на 30%.

Среди прочего, расходы на связь были уменьшены на 31%, на такси – на 14%, на топливо – на 44%, на хозяйственное обслуживание – на 17% и на компьютерное оборудование – на 17%.

Больше всего – на 82% – были сокращены расходы, связанные с перелетами премьера Франции, утверждает его офис.

Эта информация была обнародована перед началом политического сезона во Франции, который будет отмечен попытками правительства добиться принятия бюджета с существенно урезанными расходами.

Правительство Байру планирует уменьшить дефицит бюджета Франции с 5,8% ВВП в прошлом году до 4,6% в 2026 году. Для этого в проекте бюджета, представленного Байру, предусмотрены существенные сокращения расходов – более чем на 43 млрд евро.

Особое возмущение вызвало предложение премьера Франции отменить два государственных праздника, чтобы сделать их рабочими днями – против этого выступают более 80% французов.