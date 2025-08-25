Президія Боснії і Герцеговини не змогла номінувати Трампа на Нобелівську премію миру

Президія Боснії і Герцеговини не змогла включити до порядку денного ініціативу про висунення президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Пропозицію номінувати Трампа на Нобелівську премію миру висунула членкиня Президії БіГ Желька Цвіянович, яка представляє сербську громаду.

"Американський президент заслуговує на цю номінацію, оскільки завдяки своєму дипломатичному впливу та особистому органу влади він досяг результатів, які залишили значний слід у міжнародних відносинах і значно сприяли стабілізації численних світових криз", – сказала вона.

Але двоє інших членів Президії Желько Комшич і Денис Бечирович не підтримали цю пропозицію.

Зазначимо, що з 2023 року Желька Цвіянович перебуває під санкціями США через підрив Дейтонської мирної угоди, територіальної цілісності та суверенітету Боснії і Герцеговини.

Трамп неодноразово говорив, що завдяки йому у світі вдалось покласти край кільком збройним конфліктам, і натякав, що заслуговує на Нобелівську премію миру.

За даними ЗМІ, в липні президент США несподівано зателефонував міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу, щоб обговорити торгові тарифи, а також його прагнення отримати Нобелівську премію миру.