Президиум Боснии и Герцеговины не смог номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира

Президиум Боснии и Герцеговины не смог включить в повестку дня инициативу о выдвижении президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

Предложение номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира выдвинула член Президиума БиГ Желька Цвиянович, представляющая сербскую общину.

"Американский президент заслуживает этой номинации, поскольку благодаря своему дипломатическому влиянию и личному органу власти он достиг результатов, которые оставили значительный след в международных отношениях и значительно способствовали стабилизации многочисленных мировых кризисов", – сказала она.

Но двое других членов Президиума Желько Комшич и Денис Бечирович не поддержали это предложение.

Отметим, что с 2023 года Желька Цвиянович находится под санкциями США из-за подрыва Дейтонского мирного соглашения, территориальной целостности и суверенитета Боснии и Герцеговины.

Трамп неоднократно говорил, что благодаря ему в мире удалось положить конец нескольким вооруженным конфликтам, и намекал, что заслуживает Нобелевскую премию мира.

По данным СМИ, в июле президент США неожиданно позвонил министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу, чтобы обсудить торговые тарифы, а также его стремление получить Нобелевскую премию мира.