Сікорський переконує партнерів, що Кремль не відмовився від максималістських цілей в Україні

Віцепрем'єр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський переконує, що попри намагання РФ продемонструвати участь у мирних переговорах Кремль насправді не відмовився від своїх максималістських цілей в Україні.

Про це йдеться у заяві МЗС Польщі, повідомляє "Європейська правда".

Сікорський у понеділок ввечері взяв участь у телефонній розмові з держсекретарем Марко Рубіо, високою представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас та главами дипломатичних відомств України, Франції, Німеччини, Фінляндії, Італії та Великої Британії.

Розмова була присвячена перспективам припинення вогню, окресленим після останніх переговорів між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським за участю представників європейських країн у Вашингтоні.

Сікорський у своєму виступі підкреслив, що Польща відчуває відповідальність за безпеку регіону та вироблення мирного рішення.

Він вказав на ключове значення Польщі в можливій миротворчій операції як місця командування операцією, забезпечення логістичної бази, ланцюга поставок.

Крім того, Сікорський попередив, що, на його думку, Кремль не відмовився від своїх максималістських цілей, які мав на початку війни. Він зазначив, що спосіб привести Росію до переговорного столу – це посилення тиску на неї та продовження політичної, економічної та військової підтримки України.

Зазначимо, напередодні президент Володимир Зеленський анонсував зустріч української та американської команд в кінці поточного тижня для обговорення можливості майбутніх переговорів між Україною та РФ.

Читайте також: Формула безпеки. Що є важливим у переговорах Європи з Трампом про гарантії для України.