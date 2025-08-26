Сикорский убеждает партнеров, что Кремль не отказался от максималистских целей в Украине

Вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский убеждает, что, несмотря на попытки РФ продемонстрировать участие в мирных переговорах, Кремль на самом деле не отказался от своих максималистских целей в Украине.

Об этом говорится в заявлении МИД Польши, сообщает "Европейская правда".

Сикорский в понедельник вечером принял участие в телефонном разговоре с госсекретарем Марко Рубио, высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас и главами дипломатических ведомств Украины, Франции, Германии, Финляндии, Италии и Великобритании.

Разговор был посвящен перспективам прекращения огня, очерченным после последних переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским с участием представителей европейских стран в Вашингтоне.

Сикорский в своем выступлении подчеркнул, что Польша чувствует ответственность за безопасность региона и выработку мирного решения.

Он указал на ключевое значение Польши в возможной миротворческой операции как места командования операцией, обеспечения логистической базы, цепочки поставок.

Кроме того, Сикорский предупредил, что, по его мнению, Кремль не отказался от своих максималистских целей, которые имел в начале войны. Он отметил, что способ привести Россию к переговорному столу – это усиление давления на нее и продолжение политической, экономической и военной поддержки Украины.

Отметим, накануне президент Владимир Зеленский анонсировал встречу украинской и американской команд в конце текущей недели для обсуждения возможности будущих переговоров между Украиной и РФ.

Читайте также: Формула безопасности. Что важно в переговорах Европы с Трампом о гарантиях для Украины.