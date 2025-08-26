Німецькі порти просять фінансування з оборонного бюджету на підготовку до війни

Німецькі порти вимагають фінансування з оборонного бюджету країни, оскільки у разі війни вони, за їх словами, перебуватимуть на "першій лінії атаки".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у публікації Spiegel.

Центральна спілка німецьких морських портів (ZDS) звернулась з листом до міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса з проханням виділити гроші з регулярного оборонного бюджету.

У документі не вказана точна сума, проте, за оцінкою портів, для підготовки до можливої оборонної ситуації потрібно 3 млрд євро.

У листі гамбурзької галузевої асоціації, що представляє понад 150 підприємств, сказано, що як логістичні вузли морські порти мають центральне значення для військових сценаріїв.

У разі надзвичайної ситуації через порти мали б транспортуватися обладнання та солдати Бундесверу і союзників по НАТО.

За даними ZDS, кошти з оборонного бюджету мали б бути спрямовані на облаштування вантажних майданчиків, причальних стін і залізничної інфраструктури, а також на заходи захисту портових об’єктів від атак та кіберзагроз.

Спілка обґрунтовує вимогу тим, що оборона була й залишається винятковим завданням федерального уряду.

Асоціація пропонує так званий підхід "подвійного використання": інвестиції мають служити як цивільним, так і військовим цілям.

Частина німецьких доріг і залізниць нещодавно отримали статус військово важливих і в майбутньому фінансуватиметься з бюджетного плану Міністерства оборони. Йдеться про приблизно 8 млрд євро у найближчі роки для створення так званої військової базової мережі.

Найважливіші німецькі морські порти за обсягами перевалки – Гамбург, Бремергафен, Вільгельмсгафен і Росток. Загальну потребу в інвестиціях у порти ZDS оцінює у близько 15 млрд євро.

Нагадаємо, в кінці липня уряд Німеччини схвалив бюджет на 2026 рік з 8,5 млрд євро для України.

Збільшення бюджету відображене і в оборонних витратах, які зростуть з 62,4 млрд євро до 82,7 млрд євро у 2026 році.

Обговорення бюджету у Бундестазі розпочнеться наприкінці вересня, а до кінця року його мають затвердити обидві палати парламенту Німеччини.