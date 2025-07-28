ЗМІ: бюджет Німеччини на 2026 рік передбачає рекордні інвестиції

Німецький уряд у середу планує схвалити проєкт бюджету на 2026 рік, у якому передбачені рекордні для країни інвестиції.

Про це, як пише "Європейська правда", дізналось агентство Reuters.

За інформацією Reuters, підготовлений проєкт бюджету Німеччини передбачає рекордні інвестиції в розмірі 126,7 млрд євро у межах фіскальних заходів для інфраструктури та оборони.

Збільшення інвестицій також передбачене у середньостроковій фінансовій програмі до 2029 року, ідеться в матеріалі.

Цього вдалось досягти завдяки спеціальному фонду для інфраструктури в розмірі 500 млрд євро та звільненню від правил боргового фінансування витрат на оборону, затвердженому в березні.

З урахуванням цього загальний обсяг бюджетних запозичень Німеччини у 2026 році суттєво зросте і становитиме 174,3 млрд євро.

Обговорення бюджету у Бундестазі розпочнеться наприкінці вересня, а до кінця року його мають затвердити обидві палати парламенту Німеччини.

Раніше стало відомо, що до 2029 року Німеччина заклала 8,5 мільярда євро на військову допомогу Україні.

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