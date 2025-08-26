Немецкие порты просят финансирования из оборонного бюджета на подготовку к войне

Немецкие порты требуют финансирования из оборонного бюджета страны, поскольку в случае войны они, по их словам, будут находиться на "первой линии атаки".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Spiegel.

Центральный союз немецких морских портов (ZDS) обратился с письмом к министру обороны Германии Борису Писториусу с просьбой выделить деньги из регулярного оборонного бюджета.

В документе не указана точная сумма, однако, по оценке портов, для подготовки к возможной оборонной ситуации нужно 3 млрд евро.

В письме гамбургской отраслевой ассоциации, представляющей более 150 предприятий, сказано, что как логистические узлы морские порты имеют центральное значение для военных сценариев.

В случае чрезвычайной ситуации через порты должны были бы транспортироваться оборудование и солдаты Бундесвера и союзников по НАТО.

По данным ZDS, средства из оборонного бюджета должны быть направлены на обустройство грузовых площадок, причальных стен и железнодорожной инфраструктуры, а также на меры защиты портовых объектов от атак и киберугроз.

Союз обосновывает требование тем, что оборона была и остается исключительной задачей федерального правительства.

Ассоциация предлагает так называемый подход "двойного использования": инвестиции должны служить как гражданским, так и военным целям.

Часть немецких автодорог и железных дорог недавно получили статус военно важных и в будущем будут финансироваться из бюджетного плана Министерства обороны. Речь идет о примерно 8 млрд евро в ближайшие годы для создания так называемой военной базовой сети.

Важнейшие немецкие морские порты по объемам перевалки – Гамбург, Бремерхафен, Вильгельмсхафен и Росток. Общую потребность в инвестициях в порты ZDS оценивает в около 15 млрд евро.

Напомним, в конце июля правительство Германии одобрило бюджет на 2026 год с 8,5 млрд евро для Украины.

Увеличение бюджета отражено и в оборонных расходах, которые вырастут с 62,4 млрд евро до 82,7 млрд евро в 2026 году.

Обсуждение бюджета в Бундестаге начнется в конце сентября, а до конца года его должны утвердить обе палаты парламента Германии.