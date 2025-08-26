Трамп каже, що європейські лідери називають його "президентом Європи"

Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що європейські лідери нібито жартома називають його "президентом Європи".

Про це він сказав журналістам в Овальному кабінеті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Його слова пролунали через тиждень після того, як семеро європейських лідерів – серед них президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн – приєдналися до президента України Володимира Зеленського на переговорах із Трампом у Вашингтоні.

"Вони (європейські лідери. – Ред.) жартома називають мене президентом Європи. Вони називають мене президентом Європи. І для мене це честь. Я люблю Європу. І мені подобаються ці люди. Вони хороші люди. Вони чудові лідери", – сказав президент США.

Візит європейських посадовців до Білого дому відбувся лише за кілька днів після того, як Трамп занепокоїв європейців раптово організованим самітом з Владіміром Путіним на Алясці.

"У нас ніколи не було такого випадку, щоб сім плюс, насправді 28, фактично 35, 38 країн були представлені тут днями – 38 європейських та інших країн", – додав Трамп.

Окрім фон дер Ляєн, до поїздки Зеленського у США приєдналися президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, прем’єр Фінляндії Александр Стубб, прем’єр Великої Британії Кір Стармер та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Як відомо, генсек НАТО Марк Рютте на саміті у Гаазі в червні створив одну з популярних медійних тем, коли публічно назвав Трампа "татком".

Також ЗМІ повідомляли, що близьке коло британського прем’єра Стармера вважає, що знайшло оптимальну стратегію впливу на Трампа. Вона полягає у тому, щоб, серед іншого, якнайбільше вихваляти Трампа публічно.