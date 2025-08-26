Трамп говорит, что европейские лидеры называют его "президентом Европы"

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что европейские лидеры якобы в шутку называют его "президентом Европы".

Об этом он сказал журналистам в Овальном кабинете, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Его слова прозвучали через неделю после того, как семь европейских лидеров – среди них президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – присоединились к президенту Украины Владимиру Зеленскому на переговорах с Трампом в Вашингтоне.

"Они (европейские лидеры. – Ред.) в шутку называют меня президентом Европы. Они называют меня президентом Европы. И для меня это честь. Я люблю Европу. И мне нравятся эти люди. Они хорошие люди. Они замечательные лидеры", – сказал президент США.

Визит европейских чиновников в Белый дом состоялся всего через несколько дней после того, как Трамп обеспокоил европейцев внезапно организованным саммитом с Владимиром Путиным на Аляске.

"У нас никогда не было такого случая, чтобы семь плюс, на самом деле 28, фактически 35, 38 стран были представлены здесь на днях – 38 европейских и других стран", – добавил Трамп.

Кроме фон дер Ляйен, к поездке Зеленского в США присоединились президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Финляндии Александр Стубб, премьер Великобритании Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Как известно, генсек НАТО Марк Рютте на саммите в Гааге в июне создал одну из популярных медийных тем, когда публично назвал Трампа "папочкой".

Также СМИ сообщали, что близкий круг британского премьера Стармера считает, что нашел оптимальную стратегию воздействия на Трампа. Она заключается в том, чтобы, среди прочего, как можно больше восхвалять Трампа публично.