У Навроцького гостро відреагували на критику від лідера спілки українців Польщі

Речник президента Польщі Кароля Навроцького Рафал Лешкевич у соціальних мережах жорстко розкритикував голову Об’єднання українців у Польщі Мирослава Скірку, який звинуватив польського очільника в реалізації російських цілей у зв’язку з його останніми рішеннями щодо українців.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Лешкевич написав у соцмережі Х, що Скірка "нахабно маніпулює та ображає президента Польщі".

"Він говорить про націоналістичні погляди пана президента та про те, що своїми рішеннями він нібито вписується у політику Кремля. Яка ж це лицемірність, м’яко кажучи, відсутність такту! Адже Кароль Навроцький, ще перебуваючи на посаді голови Інституту національної пам’яті, був внесений владою Російської Федерації до списку осіб, переслідуваних путінським режимом", – написав Лешкевич.

Речник польського президента заявив, що націоналістичні тенденції вже давно є сильними й дедалі більше посилюються в Україні, зокрема й серед українців, які мешкають у Польщі.

"Саме український націоналізм під знаком злочинця Степана Бандери призвів до геноциду – вбивств понад 100 тисяч польських жінок, дітей та літніх людей. Сьогодні цих злочинців в Україні вшановують як героїв, тоді як рештки наших замордованих співвітчизників і досі лежать у безіменних братських могилах", – написав представник Навроцького.

Він зазначив, що після заяв Скірки у Кремлі "полетіли корки від шампанського".

"Слова голови Об’єднання українців у Польщі цілком вписуються у політичну риторику Кремля, і я не думаю, що їх поділяють українці, які мешкають у нашій країні. Ці висловлювання є проявом особистих фобій та упереджень, що шкодять польсько-українським відносинам. Це також свідчення повної відсутності вдячності за допомогу, яку Польща надала після агресії Російської Федерації проти України у 2022 році", – написав Лешкевич.

Зазначимо, Мирослав Скірка напередодні висловив обурення після того, як президент Кароль Навроцький ветував закон, який мав забезпечити допомогу громадянам України.

"Для мене оптимальним рішенням є проведення загальнонаціональної дискусії про модель польського патріотизму. Моделлю польського патріотизму не може бути махання прапором, можливо хрестом, а дискусія про те, що є, що служить Польщі в довгостроковій перспективі сьогодні і в майбутньому", – цитує Скірку Onet.

Скірка вказав, що "не можна бути польським патріотом, який реалізує російські цілі".

"Це руйнівна діяльність пана президента та його оточення. Це фактично реалізація політики Кремля, а не Польщі. Я кажу це з повною свідомістю. Якщо ми будемо реалізовувати модель націоналістичної держави, то це модель, яку нам дуже сильно пропонують Москва і Кремль", – сказав він.

25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький заветував нову редакцію закону про допомогу громадянам України.

Також Навроцький анонсував законодавчу ініціативу, яка у Кримінальному кодексі Польщі прирівняє "бандерівський символ" до нацистських і комуністичних символів.

Колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає дуже гарною ідеєю ініціативу Навроцького та закликає до депортацій за демонстрацію "бандерівської символіки".