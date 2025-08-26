Експрем’єр Польщі закликає до депортацій за демонстрацію "бандерівської символіки"

Колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає дуже гарною ідеєю ініціативу президента Кароля Навроцького прирівняти "символ Бандери" до нацистських і комуністичних символів та закликає до депортацій за демонстрацію такої символіки.

Про це він сказав в ефірі RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Моравецький заявив, що демонстрація "бандерівської символіки" – це злочин, "гідний найсуворішого засудження".

"Ця ідея (ініціатива Навроцького. – Ред.) допоможе нашим південно-східним сусідам, а також усім полякам, усвідомити, чим була Волинська трагедія", – підкреслив він.

"Я щиро вірю, що це буде кроком у правильному напрямку. Це те, що підвищить усвідомлення того, що це взагалі означає", – додав Моравецький.

На запитання, чи можна "бандеризм" прирівняти до нацизму і комунізму, колишній прем'єр підкреслив, що Волинська трагедія була "жорстоким геноцидом".

"Абсолютно необхідно домогтися того, щоб якщо хтось використовує бандерівські символи – негайна депортація. Якщо хтось не розуміє, чим була Волинська трагедія, негайна депортація", – підсумував він.

25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький анонсував законодавчу ініціативу, яка у Кримінальному кодексі Польщі прирівняє "бандерівський символ" до нацистських і комуністичних символів.

У Києві попередили Польщу про наміри "реагувати", якщо Сейм заборонить червоно-чорну символіку.

Зазначимо, ще 14 серпня Навроцький закликав Сейм заборонити "бандерівський прапор" у Польщі.