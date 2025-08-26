У Навроцкого резко отреагировали на критику от лидера союза украинцев Польши

Представитель президента Польши Кароля Навроцкого Рафал Лешкевич в социальных сетях жестко раскритиковал главу Объединения украинцев в Польше Мирослава Скирку, который обвинил польского руководителя в реализации российских целей в связи с его последними решениями в отношении украинцев.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Лешкевич написал в соцсети Х, что Скирка "нагло манипулирует и оскорбляет президента Польши".

"Он говорит о националистических взглядах господина президента и о том, что своими решениями он якобы вписывается в политику Кремля. Какое же это лицемерие, мягко говоря, отсутствие такта! Ведь Кароль Навроцкий, еще находясь на посту главы Института национальной памяти, был внесен властями Российской Федерации в список лиц, преследуемых путинским режимом", – написал Лешкевич.

Представитель польского президента заявил, что националистические тенденции уже давно сильны и все больше усиливаются в Украине, в том числе и среди украинцев, проживающих в Польше.

"Именно украинский национализм под знаком преступника Степана Бандеры привел к геноциду – убийствам более 100 тысяч польских женщин, детей и пожилых людей. Сегодня этих преступников в Украине чествуют как героев, тогда как останки наших замученных соотечественников до сих пор лежат в безымянных братских могилах", – написал представитель Навроцкого.

Он отметил, что после заявлений Скирки в Кремле "полетели пробки от шампанского".

"Слова главы Объединения украинцев в Польше вполне вписываются в политическую риторику Кремля, и я не думаю, что их разделяют украинцы, проживающие в нашей стране. Эти высказывания являются проявлением личных фобий и предубеждений, которые вредят польско-украинским отношениям. Это также свидетельство полного отсутствия благодарности за помощь, которую Польша предоставила после агрессии Российской Федерации против Украины в 2022 году", – написал Лешкевич.

Отметим, Мирослав Скирка накануне выразил возмущение после того, как президент Кароль Навроцкий ветировал закон, который должен был обеспечить помощь гражданам Украины.

"Для меня оптимальным решением является проведение общенациональной дискуссии о модели польского патриотизма. Моделью польского патриотизма не может быть размахивание флагом, возможно – крестом, а дискуссия о том, что есть, что служит Польше в долгосрочной перспективе сегодня и в будущем", – цитирует Скирку Onet.

Скирка указал, что "нельзя быть польским патриотом, который реализует российские цели".

"Это разрушительная деятельность господина президента и его окружения. Это фактически реализация политики Кремля, а не Польши. Я говорю это с полной осознанностью. Если мы будем реализовывать модель националистического государства, то это модель, которую нам очень сильно предлагают Москва и Кремль", – сказал он.

25 августа президент Польши Кароль Навроцкий ветировал новую редакцию закона о помощи гражданам Украины.

Также Навроцкий анонсировал законодательную инициативу, которая в Уголовном кодексе Польши приравняет "бандеровский символ" к нацистским и коммунистическим символам.

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает очень хорошей идеей инициативу Навроцкого и призывает к депортации за демонстрацию "бандеровской символики".