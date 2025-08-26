Міністр транспорту Туреччини розігнався до 225 км/год і отримав штраф після власного відео

Міністр транспорту Туреччини отримав штраф за перевищення швидкості після того, як опублікував у соцмережі відео, на якому він мчить по шосе.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

У неділю ввечері Абдулкадір Уралоглу опублікував у соцмережі X відео, на якому він їде автострадою неподалік столиці Анкари, слухаючи народні пісні та уривки промов президента Реджепа Таїпа Ердогана.

На кількох окремих кадрах, де випадково видно спідометр, можна зауважити, що він розганявся до швидкості від 190 до 225 кілометрів на годину.

Обмеження швидкості на цій трасі в Туреччині становить 140 км/год.

Türkülerle Ankara-Niğde Otoyolu hatırası… 📹🎶



Yorulduğumuzda Sn. Cumhurbaşkanımızdan ilham alıyor, "Yeterince çalışmadık" diyerek yolumuza devam ediyoruz…#TürkiyeHızlanıyor 🇹🇷 pic.twitter.com/iGToOlTpfD – Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 24, 2025

Кілька годин потому Уралоглу зробив репост відео, визнавши, що його оштрафували за перевищення швидкості. Він зазначив, що, виклавши запис, він фактично сам себе видав.

"Я сів за кермо, щоб перевірити трасу Анкара – Нігде й ненавмисне перевищив швидкість на короткий час. Своїм відео я фактично сам себе викрив", – написав він.

Копія повідомлення про штраф, яку він також опублікував, засвідчує, що він їхав зі швидкістю 225 км/год і отримав штраф у розмірі 9267 турецьких лір (225 доларів США).

"Відтепер я буду набагато обережнішим. Дотримання швидкісного ліміту є обов’язковим для всіх", – додав він.

