Министр транспорта Турции разогнался до 225 км/ч и получил штраф после собственного видео

Новости — Вторник, 26 августа 2025, 12:59 — Кристина Бондарева

Министр транспорта Турции получил штраф за превышение скорости после того, как опубликовал в соцсети видео, на котором он мчится по шоссе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

В воскресенье вечером Абдулкадир Уралоглу опубликовал в соцсети X видео, на котором он едет по автостраде недалеко от столицы Анкары, слушая народные песни и отрывки речей президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

На нескольких отдельных кадрах, где случайно видно спидометр, можно заметить, что он разгонялся до скорости от 190 до 225 километров в час.

Ограничение скорости на этой трассе в Турции составляет 140 км/ч.

Несколько часов спустя Уралоглу сделал репост видео, признав, что его оштрафовали за превышение скорости. Он отметил, что, выложив запись, он фактически сам себя выдал.

"Я сел за руль, чтобы проверить трассу Анкара – Нигде и нечаянно превысил скорость на короткое время. Своим видео я фактически сам себя разоблачил", – написал он.

Копия уведомления о штрафе, которую он также опубликовал, свидетельствует, что он ехал со скоростью 225 км/ч и получил штраф в размере 9267 турецких лир (225 долларов США).

"Отныне я буду намного осторожнее. Соблюдение скоростного лимита обязательно для всех", – добавил он.

В прошлом году в Италии 103-летнюю женщину оштрафовали за просроченные права.

А в Польше будут судить мэра, который отказался принять штраф за превышение скорости.

