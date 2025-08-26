В правительстве Франции не исключают, что страна пойдет на досрочные выборы

В правительстве Франции не исключают возможности досрочных парламентских выборов в стране на фоне инициативы премьер-министра Франсуа Байру вынести на рассмотрение вопрос о вотуме доверия своему правительству.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

После объявления Байру о намерении вынести на рассмотрение парламента вопрос о вотуме доверия своему правительству ключевые оппозиционные силы быстро дали понять, что будут голосовать против него и его правительства меньшинства.

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала France 2 отметил, что, хотя правительство все еще работает над поиском компромиссного решения, он "не может исключить" сценарий очередного роспуска парламента.

"Роспуск, конечно, дорого обойдется Франции, но мы не должны исключать такую возможность", – заявил он.

Министр финансов Эрик Ломбар, в свою очередь, сказал, что правительство все еще надеется достичь в последний момент соглашения с оппозицией, чтобы избежать падения правительства, но лидеры партий, от ультраправых до крайних левых, дали понять, что это вряд ли произойдет.

Ломбар пообещал "бороться", чтобы правительство выиграло голосование по вотуму доверия.

"Наша ответственность – достичь согласия, потому что страна нуждается в бюджете", – подчеркнул он.

Французские опросы общественного мнения показывают, что в случае объявления досрочных выборов, скорее всего, новый парламент останется разделенным, без абсолютного большинства для какой-либо политической силы.

Байру 25 августа объявил, что через две недели вынесет на рассмотрение парламента вопрос о вотуме доверия своему правительству.

Голосование состоится 8 сентября – перед началом парламентских дебатов по проекту бюджета на 2026 год.

Правительство Байру планирует сократить дефицит бюджета Франции с 5,8% ВВП в прошлом году до 4,6% в 2026 году. Для этого в проекте бюджета, представленном Байру, предусмотрены существенные сокращения расходов на более 43 млрд евро.

Особое возмущение вызвало предложение премьера Франции отменить два государственных праздника, чтобы сделать их рабочими днями – против этого выступают более 80% французов.