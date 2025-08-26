Фінляндія повертає у військо протипіхотні міни, від заборони яких відмовилась

Фінська армія у січні 2026 року почне підготовку для взяття на озброєння протипіхотних мін, що стало можливим після виходу країни з Оттавської конвенції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

За словами представника армії Фінляндії Ріку Мікконена, з початку 2026-го там почнуть "розробляти план якнайшвидшого повернення до використання протипіхотних мін, щоб доповнити нашу систему оборони".

Це повʼязано з тим, що рішення про вихід Фінляндії з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін набуде чинності 10 січня 2026 року.

"Після цього ми матимемо можливість використовувати частину нашого поточного обладнання", – додав Мікконен.

До 2012 року, коли Фінляндія приєдналась до Оттавської конвенції, вона мала у своєму розпорядженні близько мільйона простих протипіхотних мін. Нині військо планує досягти того ж рівня.

Парламент Фінляндії проголосував за вихід країни з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін у червні 2025 року.

Окрім Фінляндії, країни Балтії та Польща також оголосили про намір вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін через російську загрозу.

Наприкінці квітня президент Латвії Едгарс Рінкевичс підписав закон про вихід країни з Оттавської конвенції. А 8 травня Сейм Литви денонсував Оттавську конвенцію.