Финляндия возвращает в армию противопехотные мины, от запрета которых отказалась

Финская армия в январе 2026 года начнет подготовку к принятию на вооружение противопехотных мин, что стало возможным после выхода страны из Оттавской конвенции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

По словам представителя армии Финляндии Рику Микконена, с начала 2026 года там начнут "разрабатывать план скорейшего возвращения к использованию противопехотных мин, чтобы дополнить нашу систему обороны".

Это связано с тем, что решение о выходе Финляндии из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин вступит в силу 10 января 2026 года.

"После этого мы будем иметь возможность использовать часть нашего текущего оборудования", – добавил Микконен.

До 2012 года, когда Финляндия присоединилась к Оттавской конвенции, она имела в своем распоряжении около миллиона простых противопехотных мин. Сейчас военные планируют достичь того же уровня.

Парламент Финляндии проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин в июне 2025 года.

Кроме Финляндии, страны Балтии и Польша также объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин из-за российской угрозы.

В конце апреля президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции. А 8 мая Сейм Литвы денонсировал Оттавскую конвенцию.