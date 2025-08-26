Большинство французов желают премьеру провала в парламенте

Граждане Франции в большинстве своем не хотят, чтобы премьер-министр Франсуа Байру получил вотум доверия в парламенте, который должен быть поставлен на голосование 10 сентября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос Elabe для телеканала BFMTV.

В опросе 72% респондентов сказали, что не хотят, чтобы правительство Франсуа Байру получило большинство при голосовании за вотум доверия в Национальной ассамблее. В частности, 45% опрошенных французов "совсем не поддерживают" голосование за доверие, а 27% – "не очень поддерживают" его.

Зато только 21% респондентов "скорее согласны" с тем, чтобы Байру получил вотум доверия в парламенте, а 6% – "полностью согласны".

На просьбу оценить последствия возможной отставки премьера Франции 26% опрошенных французов сказали, что это может "ухудшить ситуацию в стране и вызвать экономический и финансовый кризис".

В то же время большинство опрошенных (55%) утверждают, что "ситуация уже очень серьезная с экономической и финансовой точки зрения, хуже уже быть не может". И только 22% считают, что возможная отставка Байру "не является проблемой для экономической и финансовой ситуации в стране".

В случае отставки Байру большинство респондентов (81%) предпочли бы видеть назначение нового министра, но заметную поддержку получили и более радикальные варианты – роспуск парламента и новые выборы (69%) и отставка Эмманюэля Макрона (67%).

Байру 25 августа объявил, что через две недели вынесет на рассмотрение парламента вопрос о вотуме доверия своему правительству.

Голосование состоится 8 сентября – перед началом парламентских дебатов по проекту бюджета на 2026 год.

После объявления Байру о намерении вынести на рассмотрение парламента вопрос о вотуме доверия своему правительству ключевые оппозиционные силы быстро дали понять, что будут голосовать против него и его правительства меньшинства.

После этого в правительстве не исключили возможности досрочных парламентских выборов во Франции.