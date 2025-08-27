Трамп предупредил об "экономической войне", если Россия не поддержит мир

Президент США Дональд Трамп предупредил о риске "экономической войны", если он не сможет заставить Владимира Путина прекратить конфликт, заявив, что имеет в виду "очень серьезные" последствия в случае продолжения боевых действий.

Об этом Трамп сказал на встрече с членами своего кабинета во вторник в Белом доме, его цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Комментарии Трампа были ответом на вопрос о том, есть ли сроки, в течение которых Путин должен согласиться на двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским, прежде чем президент США применит санкции, которыми он угрожает.

"Это не будет мировая война, но это будет экономическая война, и экономическая война будет плохой. Это будет плохо для России, и я не хочу этого", – сказал Трамп.

"То, что я имею в виду, очень серьезно, если я буду вынужден это сделать", – добавил глава Белого дома.

Трамп неоднократно угрожал санкциями и другими "последствиями" для Москвы, а также для стран, которые покупают российскую нефть, помогая финансировать военные действия России.

Президент США уже ввел двойной 50-процентный таможенный тариф на импорт из Индии из-за ее закупок российской нефти, но он не пошел дальше и не принял дальнейших мер против Китая и других стран.

Трамп выразил разочарование из-за продолжения атак России на Украину, включая те, которые, по его словам, быстро последовали за разговорами с Путиным.

"Зеленский тоже не совсем безгрешен", – добавил он во вторник.

Ранее во время своего президентства Трамп критиковал Зеленского за недостаточную благодарность за поддержку США и называл украинского лидера препятствием для мира.

Отметим, по данным СМИ, США предлагали РФ энергетические соглашения как стимул для мира в Украине.

21 августа президент Трамп заявил, что сможет оценить возможность достижения мира в Украине "в течение двух недель".

