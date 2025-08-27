У Навроцького вимагають покарати журналіста-українця, який назвав президента "паханом"

Керівник канцелярії польського президента Кароля Навроцького Збігнев Богуцький заявив, що Віталій Мазуренко – журналіст та українець за походженням – повинен бути покараний за образу президента.

Про це Богуцький написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами Богуцького, Мазуренко має бути притягнутий до відповідальності за "публічну образу президента Республіки Польща".

"Така поведінка українця, який отримав польське громадянство, чітко підтверджує правильність ініціативи президента Республіки Польща щодо продовження до 10 років терміну постійного проживання в нашій країні, після якого можна подавати заявку на отримання польського громадянства", – написав Богуцький.

Він підкреслив, що польське громадянство повинно бути винятковою честю і зобов'язанням ставити на перше місце Польщу та її інтереси.

"Цей випадок є приводом для початку серйозної дискусії про введення в польський правовий порядок положень, що регулюють позбавлення громадянства, набутого шляхом натуралізації, наприклад, за зразком рішень, що діють у США, Німеччині, а також в інших країнах. Однак це вимагає зміни Конституції Республіки Польща, і саме з цієї причини обґрунтованою є позиція президента Навроцького щодо початку написання нової конституції", – заявив Богуцький.

Нагадаємо, польське видання Obserwator Międzynarodowy ("Міжнародний оглядач") звільнило з посади заступника головного редактора Віталія Мазуренка, який напередодні в ефірі польського телебачення порівняв Навроцького з "паханом".

Мазуренко заявив, що поведінка Навроцького "спрямована проти беззахисних українських іммігрантів".

25 серпня Навроцький заветував нову редакцію закону про допомогу громадянам України.

Новий законопроєкт Навроцького передбачає доступ до послуг та охорони здоров'я лише для тих українських громадян, які працюють і сплачують внески в Польщі.