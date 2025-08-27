У Навроцкого требуют наказать журналиста-украинца, назвавшего президента "паханом"

Руководитель канцелярии польского президента Кароля Навроцкого Збигнев Богуцкий заявил, что Виталий Мазуренко – журналист и украинец по происхождению – должен быть наказан за оскорбление президента.

Об этом Богуцкий написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

По словам Богуцкого, Мазуренко должен быть привлечен к ответственности за "публичное оскорбление президента Республики Польша".

"Такое поведение украинца, получившего польское гражданство, четко подтверждает правильность инициативы президента Республики Польша о продлении до 10 лет срока постоянного проживания в нашей стране, после которого можно подавать заявку на получение польского гражданства", – написал Богуцкий.

Он подчеркнул, что польское гражданство должно быть исключительной честью и обязательством ставить на первое место Польшу и ее интересы.

"Этот случай является поводом для начала серьезной дискуссии о введении в польский правовой порядок положений, регулирующих лишение гражданства, приобретенного путем натурализации, например, по образцу решений, действующих в США, Германии, а также в других странах. Однако это требует изменения Конституции Республики Польша, и именно по этой причине обоснованной является позиция президента Навроцкого о начале написания новой конституции", – заявил Богуцкий.

Напомним, польское издание Obserwator Międzynarodowy ("Международный обозреватель") уволило с должности заместителя главного редактора Виталия Мазуренко, который накануне в эфире польского телевидения сравнил Навроцкого с "паханом".

Мазуренко заявил, что поведение Навроцкого "направлено против беззащитных украинских иммигрантов".

25 августа Навроцкий ветировал новую редакцию закона о помощи гражданам Украины.

Новый законопроект Навроцкого предусматривает доступ к услугам и здравоохранению только для тех украинских граждан, которые работают и платят взносы в Польше.