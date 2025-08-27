Німеччина схвалить законопроєкт про розширення Бундесверу

У Німеччині у середу, 27 серпня, схвалять законопроєкт, спрямований на збільшення набору до Збройних сил.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Хоча військова служба спочатку залишатиметься добровільною, закон містить положення, яке може відновити обов’язковий призов у разі нестачі добровольців, скасувавши призупинення призову, що діяло з 2011 року. Він набуде чинності в січні після отримання підтримки парламенту.

У картці законопроєкту зазначили, що метою є збільшення чисельності військ приблизно на 180 тисяч – до близько 460 тисяч, включно із щонайменше 260 тисячами активних солдатів і близько 200 тисячами резервістів.

Законодавство передбачає вимогу до 18-річних чоловіків заповнити анкету про їхнє здоров'я, навички та готовність служити, щоб заохотити їх до вступу в Бундесвер.

Міністр оборони Борис Пісторіус висловив оптимізм щодо того, що уряд зможе зробити службу в Збройних силах достатньо привабливою, щоб уникнути необхідності обов'язкового призову, який є стандартною практикою серед деяких союзників НАТО та Європейського Союзу.

"Мова не йде про те, щоб відправляти когось на передову, навпаки. Сильний Бундесвер в рамках НАТО сприяє ефективному стримуванню, щоб ніхто не мусив йти на війну. Мова йде про стримування тих, хто може нас атакувати", – сказав Пісторіус.

Зазначається, що для того, аби підкреслити важливість цього законопроєкту для уряду канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, кабінет міністрів проведе засідання в середу, 27 серпня, в Міністерстві оборони, а не в канцелярії, вперше з 1992 року.

У червні Мерц заявив, що його країна різко збільшить видатки на оборону, але не для того, щоб "заспокоїти" президента США Дональда Трампа, а щоб протистояти загрозі з боку Росії, адже до 2029 року Німеччина збільшить військові витрати до 3,5% ВВП – це найамбітніша програма переозброєння Німеччини з часів закінчення холодної війни.

Нагадаємо, оцінка Федеральної розвідувальної служби (BND) та Збройних сил Німеччини свідчить про те, що Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО. У Бундестазі допустили напад Росії на НАТО вже за 2-3 роки.