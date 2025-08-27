Германия одобрит законопроект о расширении Бундесвера

В Германии в среду, 27 августа, одобрят законопроект, направленный на увеличение набора в Вооруженные силы.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Хотя военная служба по-прежнему будет добровольной, закон содержит положение, которое может восстановить обязательный призыв в случае нехватки добровольцев, отменив приостановку призыва, действовавшую с 2011 года. Он вступит в силу в январе после получения поддержки парламента.

В карточке законопроекта отметили, что целью является увеличение численности войск примерно на 180 тысяч – примерно до 460 тысяч, включая не менее 260 тысяч активных солдат и около 200 тысяч резервистов.

Законодательство предусматривает требование к 18-летним мужчинам заполнить анкету об их здоровье, навыках и готовности служить, чтобы поощрить их к вступлению в Бундесвер.

Министр обороны Борис Писториус выразил оптимизм относительно того, что правительство сможет сделать службу в Вооруженных силах достаточно привлекательной, чтобы избежать необходимости обязательного призыва, который является стандартной практикой среди некоторых союзников НАТО и Европейского Союза.

"Речь не идет о том, чтобы отправлять кого-то на передовую, наоборот. Сильный Бундесвер в рамках НАТО способствует эффективному сдерживанию, чтобы никто не должен был идти на войну. Речь идет о сдерживании тех, кто может нас атаковать", – сказал Писториус.

Отмечается, что для того, чтобы подчеркнуть важность этого законопроекта для правительства канцлера Германии Фридриха Мерца, кабинет министров проведет заседание в среду, 27 августа, в Министерстве обороны, а не в канцелярии, впервые с 1992 года.

В июне Мерц заявил, что его страна резко увеличит расходы на оборону, но не для того, чтобы "успокоить" президента США Дональда Трампа, а чтобы противостоять угрозе со стороны России, ведь до 2029 года Германия увеличит военные расходы до 3,5% ВВП – это самая амбициозная программа перевооружения Германии со времен окончания холодной войны.

Напомним, оценка Федеральной разведывательной службы (BND) и Вооруженных сил Германии свидетельствует о том, что Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО. В Бундестаге допустили нападение России на НАТО уже через 2-3 года.