Глава МЗС Литви за нового уряду зверне увагу на відносини із Китаєм

Одним із завдань міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса за нового уряду на чолі з прем'єр-міністеркою Інгою Ругінене будуть відносини із Китаєм.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Радник президента з питань зовнішньої політики Аста Скайсгірите заявила журналістам у середу, 27 серпня, що президент Гітанас Науседа "повністю довіряє" Будрісу і обговорив з ним пріоритети до кінця президентського терміну в 2028 році.

А Будріс заявив, що відновлення дипломатичних відносин з Китаєм до "базового рівня нормальності" залишається однією з поточних цілей міністерства, хоча він і визнав обмеженість впливу Литви.

"Не Литва ініціювала відносини на тому рівні, на якому вони перебувають сьогодні. Не все залежить тільки від наших зусиль. Наш інтерес залишається у підтримці дипломатичного функціонування, незалежно від змін в уряді. Міністерство продовжуватиме терпляче і послідовно працювати в цьому напрямку", – сказав він.

Ругінене своєю чергою назвала Китай загрозою, але підкреслила, що політика Литви повинна відповідати спільній позиції Європейського Союзу.

Нагадаємо, відносини Литви з Китаєм погіршилися в 2021 році після того, як Вільнюс запропонував Тайваню відкрити представництво.

Пекін назвав це порушенням політики "одного Китаю", яка передбачає непідтримання окремих відносин із Тайванем, знизив рівень дипломатичних відносин з Литвою і запровадив торговельні обмеження.

Будріс сказав, що Вільнюс зацікавлений у нормалізації відносин з Пекіном, оскільки Литва потребує функціонуючого посольства в Китаї.

А 24 січня Китай заявив, що з нетерпінням чекає на повернення відносин з Литвою до "нормального стану", і що двері до діалогу завжди відкриті.

У середині червня писали, що китайські дипломати відсутні у Вільнюсі з середини травня через напруженість у відносинах між Литвою та Китаєм щодо відновлення офіційного дипломатичного представництва.

