Глава МИД Литвы останется в должности в новом правительстве

Министр иностранных дел Кястутис Будрис продолжит исполнять обязанности министра иностранных дел, даже после вступления в должность нового премьер-министра Инги Ругинене.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Советник президента по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите заявила журналистам в среду, 27 августа, что президент Гитанас Науседа "полностью доверяет" Будрису и обсудил с ним приоритеты до конца президентского срока в 2028 году.

А Будрис заявил, что восстановление дипломатических отношений с Китаем до "базового уровня нормальности" остается одной из текущих целей министерства, хотя он и признал ограниченность влияния Литвы.

"Не Литва инициировала отношения на том уровне, на котором они находятся сегодня. Не все зависит только от наших усилий. Наш интерес остается в поддержке дипломатического функционирования, независимо от изменений в правительстве. Министерство будет продолжать терпеливо и последовательно работать в этом направлении", – сказал он.

Ругинене в свою очередь назвала Китай угрозой, но подчеркнула, что политика Литвы должна соответствовать общей позиции Европейского Союза.

Напомним, отношения Литвы с Китаем ухудшились в 2021 году после того, как Вильнюс предложил Тайваню открыть представительство.

Пекин назвал это нарушением политики "одного Китая", которая предусматривает неподдержание отдельных отношений с Тайванем, снизил уровень дипломатических отношений с Литвой и ввел торговые ограничения.

Будрис сказал, что Вильнюс заинтересован в нормализации отношений с Пекином, поскольку Литва нуждается в функционирующем посольстве в Китае.

А 24 января Китай заявил, что с нетерпением ждет возвращения отношений с Литвой к "нормальному состоянию", и что двери к диалогу всегда открыты.

В середине июня писали, что китайские дипломаты отсутствуют в Вильнюсе с середины мая из-за напряженности в отношениях между Литвой и Китаем по восстановлению официального дипломатического представительства.

