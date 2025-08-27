Кремль вновь повторил, что не согласится на военных из стран НАТО в Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков в среду, на фоне переговоров о гарантиях безопасности, повторил давнюю позицию России, что войска стран НАТО не должны быть развернуты в Украине.

Заявление Пескова журналистам приводит российское агентство "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".

В ответ на вопрос, как в Кремле относятся к возможным гарантиям безопасности для Украины, которые могут включать размещение европейских военных, он сказал "негативно".

Песков отметил, что "не существует европейских военных, существуют военные конкретных стран, и большинство этих стран являются членами НАТО".

По его словам, именно размещение военной инфраструктуры НАТО в Украине стало одной из "первопричин конфликта".

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что потенциальное размещение войск европейских стран-членов НАТО в Украине не станет "проблемой" для российского лидера Владимира Путина.

Трамп в то же время пообещал, что как президент не санкционирует отправку американских войск в Украину.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после этого заявил, что Москва выступает против присутствия войск государств НАТО в Украине.